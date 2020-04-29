تراند اليوم : بعد عزل أسبوع بسبب كورونا.. بطل "مخرج 7": ما أجمل العودة للبيت

وأضاف القصبي في تغريدة له على حسابه في تويتر أن الفريق كان عالقا في دبي لمدة تزيد على الشهر، وأن ما شاهدوه من إجراءات صارمة في مطار الرياض، وسط هذه الأزمة شيء يثلج الصدر.
وتابع القصبي: "تحركنا من المطار تتقدمنا دورية أمن إلى الفندق، وفي الغرفة لا تشوف أحد ولا أحد يشوفك ولا يزورك".
وأوضح أننا اليوم خرجنا من الفندق جميعنا بعد أن جاءت نتيجة الكشف بالسالب والحمد لله، وأنه في الطريق إلى البيت ما أحلى الرجوع إليه".
يذكر أن القصبي قد أثار جدلا واسعا في مشاهد لمسلسل مخرج 7، والذي يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل، خاصة ما جاء على لسانه في أحد المشاهد مع راشد الشمراني وهما يتحدثان عن إسرائيل، حيث قال الشمراني : " إنه ينوي توسيع أعماله التجارية والتعاون مع إسرائيليين"، ليرد القصبي بأن الإسرائيليين أعداء.
وتابع الشمراني: " العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه، ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".
وبحسب المشهد: قصدي دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان فلسطين، ويوم صارت سلطة ندفع رواتب نحن أحق بها، وهم ما يصدقون فرصة هالكبر يهاجمون السعودية".