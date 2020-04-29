على خطى الاندرتيكر .. النصر السادس لـ أحمد على حمادة هلال في إغلب السقا

بدأت الحلقة السادسة من برنامج إغلب السقا باستضافة النجم حمادة هلال، وبدأت أولى فقراتها بتحدي سلة المرجحة، وشهد ذلك التحدي الصعب فوز أحمد السقا على حمادة هلال بفارق نقطة واحدة.
أما التحدي الثاني فكان النيشان، والذيفاز به حمادة هلال، بطريقة بارعة للغاية، بينما التحدي الثالث الإجابة الخاطئة ففاز بها أيضًا حمادة هلال نتيجة لأخطاء السقا.
وفاز بتحدي فردتين وحبل النجم حمادة هلال ببراعة،ويأتي التحدي السادس والأخير تحت اسم "لأخر نفس"، والذي كان من نصيب السقا حيث استطاع أن يظل تحت الماء لمدة أطول.
يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.
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