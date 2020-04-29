أيمن رضا يخرج عن صمته بعد الهجوم عليه..وما علاقة باسم ياخور؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد الهجوم الذي شنّه الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​ على زميله الممثل السوري ​أيمن رضا​ تعقيباً على تصريحات أدلى بها بعد ظهوره ضيفا على الحلقة الأولى من برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني هشام حداد، على تلفزيون "لنا"، والذي بدأ بثه قبل أول أيام شهر رمضان المبارك، وصف فيها عمايري بـ "الصايع والضايع" ولا يهتم بصحته أبدا، خرج رضا عن صمته وأعلن في تصريح عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه قرر التوقف عن التحدث بصراحة وأرفقه بصورة قديمة له فكتب :"بطلنا نحكي الصراحة لأنو الكل بلش يزعوط".

وربط بعض المعلقين كلام أيمن رضا بتصريحات أدلى بها الممثل السوري ​باسم ياخور​ في بث مباشر على صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والتي قال فيها إن رضا في كل مقابلة له يتكلّم على ممثل "بحسب تعليقات المتابعين".

حيث علق أحدهم: "شكلك سمعت باسم ياخور اليوم، كان في مقابلة قبل ساعتين لباسم على الانستغرام وشرح وشرشح ومدح أبو ليلى وقال انو أيمن كل ما طلع مقابلة بيشرشح ممثل.. حرب باردة".

وكتب أخر غيره: "على طول فاير دمك وشانن حرب".

وأبدت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ إعجابها بمنشور أيمن رضا، وعلقت الممثلة السورية ميسون أبو أسعد بعلامة قلب كدليل على إعجابها بكلامه.

يشار إلى أن الفنان أيمن رضا يغيب في الموسم الدرامي الحالي عن شاشة رمضان بعدما اعتذر عن العديد من العروض التي قدمت له؛ لأنها لم تتناسب معه أو مع شروطه الفنية. بينما شارك في الموسم الدرامي الفائت بمسلسل "عندما تشيخ الذئاب".