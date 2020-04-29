فيروس كورونا يودي بحياة شقيق فنان مغربي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل الكوميدي والمخرج المغربي ​سعيد الناصري​ عن وقاة شقيقه ​محمد الناصري​، قبل يوم بفرنسا، متأثراً بإصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد.

ونعى الناصري أخاه الأكبر وقال: "وفاة السيد محمد الناصري أخي وشقيقي بفرنسا.. تغمده الله بواسع رحمته.. أدعو له بالرحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الفنان المغربي كشف قبل أسبوعين عن إصابة شقيقه محمد بفيروس كورونا وأنه ويرقد بغرفة الإنعاش، وذلك من خلال مقطع فيديو على يوتيوب طالباً من متابعيه الدعاء له، والبقاء في منازلهم للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس. وقال الناصريفي الفيديو :"لا أستطيع الذهاب للاطمئنان عليه نظراً للظروف الحالية بعد فرض حالة الطوارئ".

وسجل المتحدث ذاته أن الأطقم الطبية ورجال الأمن والسلطة يعانون، ولا يستطيع جلهم لقاء أبنائهم وأفراد أسرهم.

وكان الراحل شقيق الفنان سعيد الناصري تحت العناية المركزة الطبية بفرنسا، بعدما أصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده هناك، بين أبنائه، حيث لم يستطع أن يعود إلى المغرب بسبب إغلاق الحدود.

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