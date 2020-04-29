شاهد .. يسرا : ” أول يوم رمضان كان صعب عليا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:02 مساءً - أجرت الفنانة المصرية ” يسرا ” لقاءا مع برنامج ” أهل مصر ” عبر قناة ” سكاي نيوز عربية ” تحدثت من خلاله عن صعوبة اليوم الأول من شهر رمضان عليها خاصة وإنه الأول بعد وفاة والدتها .
فقالت أن أول يوم رمضان كان صعبا عليها لأنها اعتادت أن تجمع والدتها كل عائلتها وهي لم تستطع فعل ذلك .
وقامت إبنة خالتها بدعوتها لقضاء اليوم معها لتخرجها من هذه الحالة .
وتابعت يسرا بأن أن أساس العائلة ليس موجودا ووصفت الأمر بأنه موجع .. مشددة على أنها دائما تنصح الجميع بالجلوس أكثر وقت مع عائلتهم لأنه عندما نفقد أحد منهم يفرق الأمر كثيرا .
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