قرار بمنع ظهور الفنان ” رامز جلال ” على أي وسيلة إعلامية في مصر

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:02 مساءً - أعلن الدكتور ” طارق سعدة ” نقيب الإعلاميين في مصر عن قراره بمنع ظهور الفنان المصري ” رامز جلال ” على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية .

وذلك على خلفية البلاغات التي قدمت ضده بسبب التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني رامز مجنون رسمي الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر .

وقالت نقابة الإعلاميين في بيان لها اليوم : ” بالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد برنامج رامز مجنون رسمي .. وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين من محتوى البرنامج سالف الذكر ” .

وأضاف : ” فإنه تقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومنها عدم ظهور مقدم البرنامج رامز جلال على أي وسيلة إعلامية داخل البلاد ” .

Advertisements

وتابع : ” بعد التحقيق تبين أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بي سي وهي موجهة للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية .. وحيث إنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيدا في نقابة الإعلاميين أو حاصلا على تصريح بمزاولة المهنة ” .

واستكمل البيان : ” تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نصت عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 ” .

كما أشارت النقابة إلى أن البرنامج يعتبر مخالفا لقوانين الدستور المصري في مادة 10 ومادة 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .. وبذلك تقرر تشكيل لجنة تأديبية لرصد كافة المخالفات لوقف عرض البرنامج نهائيا .