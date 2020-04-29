دولة عربية تعلن إنهاء العام الدراسي بها بسبب فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:02 مساءً - أعلن ” محمد الحامدي ” وزير التربية في تونس في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء عن إنهاء العام الدراسي 2020/2019 في المدارس الابتدائية والثانوية باستثناء امتحانات البكالوريا وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد .

حيث تتوقف المدارس والمعاهد الثانوية وتغلق أبوابها نهائيا حتى شهر سبتمبر المقبل مستثنية طلاب البكالوريا الذين سيباشرون خلال شهر الدراسة قبل أن يخضعوا للامتحانات الوطنية .

وتفتح الجامعات أبوابها تدريجيا اعتبارا من 1 يونيو باستثناء طلاب الطب والصيدلة الذين يعودون للدراسة في 11 مايو بحسب ما أفاد به وزير التعليم العالي .

كما أعلن أيضا في المؤتمر الذي شاركه في حضوره كلا من وزير الصحة ” عبد اللطيف المكي ” ووزير التعليم العالي ” سليم شورى ” والوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى ” لبني الجريبي ” عن الشروع في تخفيف تدابير الإغلاق التام بدءا من يوم الإثنين المقبل .

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ويستثنى من هذا التخفيف الفئات العمرية التي تتجاوز ال 65 عاما والأطفال والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة .. وتقرر استئناف العمل بدءا من يوم الإثنين بفريق عمل محدود في بعض القطاعات الاقتصادية .

ومن المنتظر أن يتم إقرار رفع الحجر الصحي العام في تونس في 14 يونيو وفقا لما صرحت به لبنى الجريبي التي أكدت أن هذا الموعد ليس نهائيا ويمكن مراجعته بالنظر إلى تطور الوضع الصحي في البلاد .

يذكر أن تونس قد سجلت منذ مطلع شهر مارس الماضي 975 إصابة بفيروس كورونا وأربعين حالة وفاة .