مي نور الشريف تحيي ذكرى ميلاد والدها

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:02 مساءً - نشرت الفنانة ” مي نور الشريف ” إبنة الفنان الراحل ” نور الشريف ” صورا له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وذلك بمناسبة ذكرى عيد ميلاده .

وكتبت مي كلمات مؤثرة في تعليقها على الصورة موجهة من خلالها رسالة إلى والدها فقالت : ” كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ” .

وتابعت : ” ربنا يرحمك ويغفر لك و في الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه .. واحشني جدا .. النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف .. رجاء الفاتحة ” .