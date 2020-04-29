مي نور الشريف تحيي ذكرى ميلاد والدها

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:02 مساءً - نشرت الفنانة ” مي نور الشريف ” إبنة الفنان الراحل ” نور الشريف ” صورا له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وذلك بمناسبة ذكرى عيد ميلاده .
وكتبت مي كلمات مؤثرة في تعليقها على الصورة موجهة من خلالها رسالة إلى والدها فقالت : ” كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ” .
وتابعت : ” ربنا يرحمك ويغفر لك و في الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه .. واحشني جدا .. النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف .. رجاء الفاتحة ” .
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