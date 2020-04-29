محامي عمرو دياب يؤكد: قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال غير قانوني .. وثائق

الأربعاء 29 أبريل 2020

رامز جلال

علق المحامي أشرف عبد العزيز، على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.



وقال محامي النجم عمرو دياب في بيان له: الفنان رامز جلال عضو بنقابة المهن التمثيلية (ولا يعد نشاطاً إعلامياً الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقاً لقانون الاعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولى) فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلامياً ولا يخضع إلى نقابة الاعلاميين ونحنفظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل قال مصدر في «مجموعة MBC»، تعقيباً على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج «رامز مجنون رسمي»، إن هذا القرار الصادر من نقابه الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل جمهورية مصر العربية وهو لا ينطبق على مجموعه قنوات «MBC»، حيث أنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقوانين المُتبعة.

كان الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أعلن اليوم منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية. وجاء فى القرار أن ذلك جاء بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال.

وأكد المصدر في «مجموعة MBC» أن برنامج «رامز مجنون رسمي» من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلى جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة «شاهد» للفيديو حسب الطلب «VOD»، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة «الليلة» الفنانة ياسمين رئيس.

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وأشار المصدر إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالمياً ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج «رامز» في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من «رامز مجنون رسمي» لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة، وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

وختم المصدر نفسه مؤكداً بأن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

وسبق أن حسم المجلس الأعلى للإعلام في مصر موقفه من منع عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" بعد وصول عدة شكاوى رسمية، تمت مناقشتها في اجتماع مشترك للجنتي الشكاوى والدراما وانتهت بعدم امتلاك المجلس صلاحية إصدار قرار بوقف عرض البرنامج، لأن القناة العارضة لا تخضع لسلطته.

وأكد صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاجتماع المشترك بين لجنتي الدراما والشكاوى، خصص لمناقشة الشكاوى المُقدمة ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر، وأيضًا لرصد ومتابعة دراما رمضان هذا العام.

وأضاف الصالحى أن المجلس لم يتخذ أي قرار عقابي ضد برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال وذلك نظرًا لأن القناة لا تخضع لسلطة المجلس، مؤكدًا أن المجلس أعطاها مهلة وطالبها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقوانينه ولوائحه.

وأكد أن برنامج "رامز مجنون رسمي" لا يخضع لسلطة المجلس، وصدر لصالحه حكمًا قضائيًا من محكمة القضاء الإداري العام الماضي، ينفي سلطة المجلس عليه، أو حقه في إيقافه.