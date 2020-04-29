جائزة سويدية لرئيس مهرجان السينما العربية

منحت بلدية مالمو بالسويد، الأربعاء، المخرج الفلسطيني السويدي محمد قبلاوي، رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، جائزة المنح الثقافية للمساهمات القيمة، التي تمنحها البلدية كل عام.

وأكدت بلدية مالمو في بيان، الأربعاء، أنها منحت الجوائز الثقافية إلى 12 شخصا من مالمو النشطين في مجالات الأدب والموسيقى والمسرح والسينما.

من جانبه، عبر المخرج محمد قبلاوي، عن سعادته بالجائزة، موجها الشكر لبلدية مالمو، ولجنة مالمو الثقافية، والإدارة الثقافية، وجميع سكان مالمو، الذين عملوا معه منذ عام 1995 وحتى الآن، مشددا على أنه بذل مجهودا كبيرا في العمل طوال السنوات السابقة، لكنه كان عملا ممتعا.

وقال قبلاوي لـ"الخليج 365": "على مدى سنوات طويلة بذلت كل جهدي من أجل دعم العمل الثقافي والفني في مالمو، والجائزة تتويج لمشوار طويل من الجهد والتعب، لذلك أشكر بلدية مالمو على هذا التقدير".

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يذكر أن المخرج محمد قبلاوي أسس مهرجان مالمو للسينما العربية عام 2011، ونجح خلال سنوات قليلة أن يجعل المهرجان أحد أهم الأحداث التي تشهدها مدينة مالمو سنويا، كما أصبح أكبر تجمع لصناع السينما العربية في أوروبا، والتجمع الوحيد لهم في الدول الإسكندنافية.

وكانت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد أعلنت مؤخرا أنه لم يتم حسم موقف الدورة العاشرة، المنتظر عقدها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بشكل نهائي حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت إدارة المهرجان في بيان: "نعمل حاليا على إقامة الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية وسوق ومنتدى مالمو 2020 كما هو مخطط له، والذي سيقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول، بالطبع نحن نتابع إرشادات السلطات الصحية والسياسية لحماية صحة المشاركين والضيوف والجمهور والموظفين وسنعمل على تطبيقها".

وأضافت إدارة المهرجان: "في الوقت نفسه ندرس ونخطط لعدة إمكانات بديلة لإقامة المهرجان في موعده، إذا تعذر إمكانية إقامته كالمعتاد، فمن الممكن أن يكون مهرجان هذا العام "أون لاين" مثلا، ونتمنى دوام الصحة للجميع".