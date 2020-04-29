مصر تتخذ أول قرار رسمي ضد رامز جلال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث برنامج "رامز مجنون رسمي"، ضجة كبيرة وجدلا واسعا، منذ انطلاقه أول رمضان الجاري وحتى يومنا هذا، وسط شكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وأخرى لنقابة الإعلاميين المصرية التي اتخذت قرارا حاسما اليوم الأربعاء.

وقررت نقابة الإعلاميين، منع ظهور الفنان رامز جلال بكافة وسائل الإعلام داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات الذي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي".

وقال النقابة إنه بعد النظر لبيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد برنامج رامز مجنون رسمي، ورؤية حجم تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر، فإنه تقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومنها عدم ظهور مقدم البرنامج رامز جلال علي أي وسيلة إعلامية داخل البلاد.

وتابع البيان، أنه بعد التحقيق تبين أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بى سى وهى موجهة للمجتمع المصري، وتبيّن أن رامز غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 ".

ونوّه بأن برنامج رامز يعد مخالفا لقوانين الدستور المصري في مادته العاشرة ومادته الـ 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وبذلك تقرر تشكيل لجنة تأديبية لرصد كافة المخالفات لوقف عرض البرنامج نهائياً.

وتجدر الإشارة إلى أن رامز جلال، مقدم برامج المقالب الشهير والذي يطل على الجمهور هذا الموسم ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، أصبح محاطًا بالهجوم والانتقادات من كل جهة، بسبب المقلب الذي ينفذه في ضيوفه هذا العام وطبيعته التي تم وصفها بـ"السادية".

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واعتدنا كل عام منذ أن قدم رامز جلال برنامجه الأول "رامز قلب الأسد"، حتى "رامز في الشلال" العام الماضي، على تعرضه للعديد من الانتقادات من الجمهور بمواقع التواصل، إلا أنه في شهر رمضان الجاري، انضم إلى المتابعين، العديد من المشاهير الذين فتحوا النار على الفنان المصري، ووصفوا ما يفعله بغير الإنساني واللا أخلاقي.

وتقدم محام مصري ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رامز جلال، متهمًا إياه بالتحريض على العنف بشكل واضح من خلال المقالب التي ينفذها في ضيوفه.

وطالب المحامي عمرو عبد السلام، بمنع إذاعة البرنامج، من خلال الأقمار الصناعية المصرية التي تستأجرها القنوات الفضائية، لعرض هذه النوعية من البرامج أو الأعمال الدرامية.

يذكر أن "رامز مجنون رسمي"، استضاف حتى الآن الفنانة المصرية غادة عادل، واللاعب التونسي علي معلول، والفنانة ياسمين صبري وأمينة خليل.