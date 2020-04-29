حسام تحسين بك يروي "حتوتة رمضان".. ويغيب عن الدراما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على غير عادته في أدوراه التي اعتاد جمهوره الواسع على إطلالته فيها، يطل الفنان السوري حسام تحسين بك خلال شهر رمضان المبارك عبر برنامج إذاعي يحمل اسم "حتوتة رمضان".

ويتناول البرنامج الذي يقدمه حسام تحسين بك مواضيع اجتماعية وإنسانية، تتحدّث عن الحب والتعايش، وتحكي قصصاً من البيئة الشامية، وحارات دمشق التي كانت الألفة والمحبة تسود بيوتها وشوارعها وسكانها.

ويتحدث تحسين بك خلال البرنامج عن بعض القصص أو المواقف الإنسانية التي يذكرها من طفولته أو من خلال سكنه في حارات دمشق القديمة بأسلوب الراوي وطريقته الجميلة في الحديث.

رمضان2020

وفي حضور الفنان القدير حسام تحسين بك يحضر غيابه عن شاشات الفضائيات ضمن الأعمال الدرامية إذ لم يشارك بأي عمل للعام الجاري بينما يعرض له على إحدى منصات اليوتيوب مسلسل "ميادا و أولادا" الذي تم تصوير قبل عامين وهو من تأليف مصطفى سليم وإخراج مصطفى سليم وجمال سلوم، وبطولة شكران مرتجى ومحمد خير جراح و حسام تحسين بك وجمال العلي وولاء عزام وفارس ياغي ومن لبنان هشام حداد وكارلا بطرس.

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وهو عمل اجتماعي تدور أحداثه حول حياة ميادة و أولادها و أولاد زوجها و كيف تعاملهم ميادة، وسيتعرض الأولاد إلى مواقف طريفة بسبب الأم ليظهر كيف سيتجاوزونها و يعالجونها و ما هي ردود أفعالهم.

وكان الفنان السوري قد شارك في الموسم الرمضاني الفائت 2019 بمسلسل "غفوة القلوب" وهو من تأليف هديل اسماعيل وإخراج رشاد كوكش وبطولة أحمد الأحمد وحسام تحسين بك ونظلي الرواس وجيانا عنيد ودانا جبر ومرح جبر.

كما شارك في مسلسل "كونتاك" بدور عاطف بك، من بطولة أمل عرفة ومحمد حداقي وشادي الصفدي وحسام تحسين بك وغادة بشور وأندريه اسكاف وفايز قزق وبشار اسماعيل وآمال سعد الدين.

والعمل كوميدي، يتناول في حلقات منفصلة الأوضاع في سورية، بقالب من الكوميديا البسيطة، والأحداث الناقدة وذلك عن طريق سرده الأحداث والمواقف تتعلق بمجموعة من الأصدقاء وما يقابلونه في حياتهم اليومية.