أريانا غراندي إلى التمثيل.. وستشارك في هذا المسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثيرت أخبارٌ مُؤخرًا بأنّ المُغنّية العالمية أريانا غراندي، ستُشارك في تمثيل الجُزء العاشر من مُسلسل قصص الرّعب الأمريكية American Horror Story، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي أثناء الإعلان عن الممثلين في شهر فبراير الماضي، أثار مُؤلّف العرض ريان مورفي، تكهنات بأن أميرة البوب أريانا غراندي، قد تم التوقيع معها كإضافة جديدة للعمل، وذلك عندما تابعها على إنستغرام في ذلك الأسبوع.

وإذا تم اختيار أريانا في سلسلة الرّعب الأمريكية، فستكون هذه هي المرة الثانية التي تعمل فيها المُغنّية في مشروع لرايان ميرفي، ففي عام 2015، لعبت دور البطولة في مسلسله من نوع الكوميدي - الرعب Scream Queens، بدور شانيل الثانية، والتي لقيت نهاية مروعة على يد قاتل الشيطان الأحمر، وتألقت إلى جانب كُل من إيما روبرتس وبيلي لورد.

وفي حال مثّلت أريانا في الجُزء العاشر من المُسلسل، فستنضم إلى نجومٌ جدد في المُسلسل، أمثال ماكوالي كالكين، وليزلي غروسمان، وليلي رابي، وأنجيليكا روس، وكاثي بايتس وفين ويتروك.

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لطالما كانت أريانا من المعجبين بسلسلة American Horror Story منذ عرضها لأول مرة في عام 2011، ويعتقد أنها حصلت على دور Scream Queens بعد أن طلبت مقابلة ريان لإجراء دردشة غير رسمية.

وقال رئيس تلفزيون E! في مقابلة عام 2015 حول Scream Queens: "أعتقد أنها قابلتني للتو لطرح أسئلة حول الموسم الجديد لـ American Horror Story لنكون صادقين."

وعلى صعيدٍ متصل، كان من المفترض أيضًا أن تظهر غراندي في فيلم ريان الموسيقي القادم The Prom والذي سيعرض على نتفليكس، لكنها لم تستطع المُشاركة في العمل، وفي النهاية تم استبدالها بـ "ديبوس" من برودواي.

وانتشرت التكهنات حول الموسم العاشر من قصص الرّعب الأمريكية في الأسبوع الماضي، بعد أن ألمح ريان إلى أن شخصية الرجل المطاطي الأيقونية من الموسمين الأول والثامن سيظهر من جديد، ومن المُقرر إطلالق الإعلان التشويقي للموسم العاشر في وقت لاحق من هذا العام.

يُذكر أنّه تم إيقاف أعمال إنتاج المُسلسل بسبب تفشّي فيروس COVID-19، لكن ألمح رايان أنّ الأمور لا تزال على الطريق الصحيح من خلال منشورٍ له عبر إنستغرام.