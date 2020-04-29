كيت هادسون تعترف بجودة حياتها الحميمية مع زوجها أثناء الحجر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضاف أندي كوهن ليلة أمس الثلاثاء النجمة العالمية "كيت هادسون"، من خلال برنامجه الذي يبثه من منزله خلال الحظر Bravo's Watch What Happens Live.

وانضم إلى كيت في اللقاء شقيقها "أوليفر هادسون"، والذي شارك في الحلقة من منزله هو الآخر لمناقشة البودكاست الجديد الذي يعمل عليه هو وشقيقته Sibling Revelry.

وعندما سأل المضيف آندي، 51 عامًا، النجمة كيت ما إذا كان للحجر الصحي تأثير إيجابي على حياتها الحميمة مع شريكها داني فوجيكاوا، ردت هادسون بالإيجاب.

وبينما كانت ترتشف من الكأس الخاص بها، ظهرت ملامح الخجل على وجه كيت، وأتبعت إجابتها "نعم" بضحكة خجولة، وبعد فترة وجيزة، تحدّثت بالمزيد حول الموضوع، قائلة: "أعتقد أنه من الإيجابي أن أعرف أنني مع الشخص المناسب. لا يوجد أي شخص آخر أريد أن أكون معه في الحجر الصحي الآن"، وأضافت عن داني ، 33 سنة، قائلة: "إنه الأفضل".

وفي أثناء اللقاء، انتهز آندي الفرصة ليطرح على كيت وأوليفر سؤالًا فضوليًا، ألا وهو من هم المشاهير الذين بقوا على اتصال بهم خلال فترة الحجر الصحي، وكان لدى كليهما إجابات رائعة.

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اتضح أن لكيت "مهرجان حب على إنستغرام" مستمر مع ميشيل فايفر، على الرغم من أن النجمتين لا تعرفان بعضهما في الحياة الواقعية، لكن تمكن أوليفر من صدمة كوهن بطريقة أكبر من شقيقته، حيث أفصح له بأنه بطريقة ما يتواصل مع "باربرا سترايسند" عن طريق الرسائل الخاصة في إنستغرام، وبأنها تدعوه "ابني" بعدما مازحها مرة وقال لها "أمي".

وعلى صعيد آخر، يتشارك هادسون وفوجيكاوا، وهو موسيقي وممثل في بعض الأحيان، الابنة راني روز، التي ظهرت على أحدث غلاف لمجلة "بيبول" مع والدتها كيت هادسون وجدتها غولدي هاون.

كانت الصورة هي المرة الأولى التي تظهر فيها المجلة ثلاثة أجيال على غلاف عدد Beautiful Issue، حيث ارتدين جميعهن ملابس بيضاء مشرقة.

كيت هادسون، التي بدأت مواعدة داني في عام 2016 على الرغم من معرفته كصديق للعائلة منذ 15 عامًا قبل ذلك، لديها أيضًا طفلان آخران، فابنها رايدر البالغ من العمر 16 عامًا هو مع زوجها السابق "كريس روبنسون"، وابنها الآخر "بينجيمان" البالغ من العمر ثماني سنوات هو من خطيبها السابق "مات بيلامي" - المغني الرئيسي في فرقة Muse.