ناصر القصبي يروي معاناة رحلة فريق "مخرج 7" بسبب كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السعودي ناصر القصبي، عن رحلة فريق مسلسل "مخرج 7"، منذ أن كانوا عالقين بمدينة دبي إلى أن وصلوا لموطنهم بالعاصمة الرياض، وما عانوا منه جرّاء الإجراءات الاحترازية الصعبة التي تفرضها الدول حرصًا على سلامة المواطنين، وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر القصبي على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً: "قبل أسبوع وصلنا للرياض أنا وزملائي الممثلين في ( مخرج 7) وعددنا 13.. الفريق كان عالقاً في دبي لمدة تزيد عن الشهر.. الإجراءات الصارمة في مطار الرياض وسط هذه الأزمة شيء يثلج الصدر".

وتابع القصبي: "تحركنا من المطار تتقدمنا سيارة دورية أمن إلى الفندق .. في الغرفة لا تشوف أحد ولا أحد يشوفك ولا يزورك".

وأردف: "اليوم خرجنا من الفندق جميعنا بعد أن جاءت نتيجة الكشف بالسالب والحمدلله.. في الطريق إلى البيت.. ما أحلى الرجوع إليه".

وتباينت ردود فعل الجمهور على تغريدة القصب حيث عبر البعض عن سعادتهم بعودته سالمًا، بينما عاتبه البعض الآخر على مسلسل "مخرج 7"، الذي أثار الكثير من الجدل منذ عرض حلقاته الأولى وحتى الآن.

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وقال بعضهم: "مخرج 7 من اردى الأعمال اللي عملتها ليتك نمت"، و"الحمدلله على سلامتكم وتراك ماتوفقت في المسلسل السنه ذي"، و"أي والله فنان مفلس"، و"رجعوك للبيت أخ ناصر بعد أولا حمد لله على السلامة فما بالك بعودة 7.5 مليون فلسطين إلى أراضيهم التي هجروا منها قسرا تخيل جمال الشعور"، و"اسمحلي مخرج ٧ أي كلاااااااااام".

والمعروف عن القصبي هو ظهوره بين الحين والآخر في أولى حلقات برامجه ومسلسلاته بمحاولة إثارة الجدل، وهو ما اعتبره البعض نوعًا من التسويق والتشويق، ولكن في المقابل اعتبره الكثيرون محاولة لجذب المشاهدين بأفكار مستهلكة ومستنسخة من أعمال ماضية يتصدرها "طاش ما طاش".

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل مخرج 7، جدلا واسعا، بعدما تناولت الصراع في الشرق الأوسط مع إسرائيل وفوبيا التطبيع، من خلال أفراد عائلة دوخي (ناصر القصبي)، و أثارت نوعًا من اللغط بين مؤيد ومعارض ومحايد، واستمرت حتى اللحظة.

وأحدثت هذه القصة تبايناً واضحاً في ردة فعل أفراد عائلة "دوخي"، إذ سارع دوخي إلى استحضار كافة الشعارات التي تشبعها أبناء جيله حول إسرائيل والقضية الفلسطينية، قائلا: "إسرائيل هي عدوة العرب والمسلمين... لا يؤتمن جانبهم".

وكان الموقف الأكثر سخونة، في الحديث الذي دار بين الفنانين ناصر القصبي وراشد الشمراني عن الفلسطينيين حيث قال الأخير: "العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".