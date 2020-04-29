نيللي كريم تقنع آسر ياسين بالانضمام لفريقها في "بـ100 وش".. والسقف يرتفع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن عرض 5 حلقات فقط من مسلسل "بـ100 وش" للفنانة المصرية نيللي كريم ومواطنها آسر ياسين، كانت كافية لحكم الجمهور على العمل، وتقييمه وما إذا كان يستحق المشاهدة أم لا.

ونجح الثنائي نيللي وآسر في جذب الجمهور بصورة كبيرة، حتى أصبح يتمتع بنسب مشاهدة عالية، بداية من الحلقة الخامسة التي عرضت أمس الثلاثاء.

وكان اللافت في المسلسل هو سرعة وتيرة الأحداث الممزوجة بطابع كوميدي جذاب وتصوير يشبه الأفلام السينمائية، الأمر الذي أشاد به متابعو العمل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل، محاولات من "سكر" التي تلعب شخصيتها نيللي كريم، لإقناع آسر ياسين بالانضمام لفريقها الذي يخطط لعملية نصب جديدة.

وتنجح نيللي بالفعل في إقناع آسر ياسين بالانضمام لها، وسط جرعة كوميدية كبيرة من المتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الحلقات القادمة.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد حلقة اليوم بداية تنفيذ الخطة ونجاحها، ليبدأ الثنائي تشكيل عصابة معًا ينفذان من خلالها مجموعة من عمليات النصب في إطار كوميدي.

واستطاعت المخرجة كاملة أبو زكري، جمع توليفة من الفنانين خطفوا قلوب المشاهدين بمجرد متابعة الحلقات الأولى من المسلسل، فانهالت الإشادات من جانب النقاد والجمهور معًا، على الرغم من أن العمل لم يكن ضمن المسلسلات المتوقع منافستها في دراما رمضان، في ظل تواجد العديد من النجوم الآخرين المنافسين في نفس الموسم.

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ومن بين التعليقات التي جاءت على المسلسل، متابع يقول: "من أول حلقة لمسلسل بـ 100 وش وعارف إنه هيبقى جامد بس معرفش إنه هيبقى أحسن مسلسل في رمضان بالنسبالي".

فيما أشادت متابعة بثنائية نيللي وآسر، قائلة: "أول مرة أشوفهم في دور مختلف وحقيقي آسر ياسين ونيللي كريم أثبتوا إنهم يقدروا يمثلوا أي شخصية ويتقمصوها وتطلع بالحلاوة دي بجد".

فيما أبرز آخر مدى جودة المسلسل، ودخوله ضمن قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر"، قائلًا: "لتاني مرة مسلسل #بـ100وش خطيير لايت وحاجة لذيذة وبعيد عن دوشة التريند".

وكان المخرج المصري خالد يوسف قد أشاد بمسلسل "بـ100 وش"، واعتبره العمل الوحيد الجيد في دراما رمضان، فكتب عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "فيه حاجات تستحق التوقف أمامها بالثناء وفيه حاجات متوسطة المستوى وفيه أعمال تستحق أن يقدم أصحابها لمحاكمات فنية عاجلة".

وأردف خالد يوسف: "بس أكيد ده مش دوري إن أقول رأيي خاصة إنه ممكن يزعل زملاء والمهم رأي المشاهدين ومعاهم النقاد لكن أريد أن أقول مبدئيا كده المخرجة اللي بجد #كاملة_ابو_ذكري ومعها #نيللي_كريم و #آسر_ياسين وبقية صناع مسلسل #١٠٠_وش يستحقون مننا تحية كبيرة".