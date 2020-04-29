حسن البلام يتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل خلافه مع طارق العلي! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث الفنان الكويتي حسن البلام، عن بعض تفاصيل خلافه مع مواطنه الفنان طارق العلي، مؤكدًا أن الخلافات تعود بينهما إلى 6 أعوام مضت إلا أن ظهوه الأخير ضده وقوله إنه تلميذ له قهره، بحسب قوله.

وقال حسن البلام، في مقطع فيديو عبر تقنية البث المباشر على "إنستغرام": "والله اللي صار مع طارق العلي، إني صارلي ست سنين وفي مناوشات بيني وبينه بما إنه مسرح وأنا مسرح وقلت له مابي أتهاوش معاك في السوشال ميديا وأنا مالي بالخلافات وأنا ماني متأثر بالسوشيال ميديا يعني".

وأردف: "هو طبعًا أخ وعزيز وغالي نعم يوجد خلاف سكرنا بعض بلوكات يعتبرني الله يرحمني أيًا كان الخلاف ما يضر"، متابعاً: "الخلاف أيًا كان ما طلع ولكن طارق العلي زاد وانقهرت بالمشهد اللي طلع فيه باللقاء أنا لا تحسبني على أحد وأنا إذا كان سويتلك شيء ساعدتك جبتلك أكل".

وضرب أمثلة: "سمير سعيد الله يرحمه لما توفى كان فاتح وراه مليون بيت ما تكلم الناس راحت تقول هذا سوى لنا هذا فعل لنا .. مليون مدرب يطلع لاعبين وما يقول أنا طلعتهم يقول موهبته فكره".

واستطرد الفنان الكويتي: "هذا اللي أقوله أنت الآن سويت فيني فضل خليني أنا أقول بتتفضل وتتمنن عليّ لأ بلعنتك .. اللي تفضل عليّ داوود أنا قاعد اتكلم حقيقة مابي أفتح الموضوع كامل لكن هذا اللي قهرني وخلاني أطلع رد".

واختتم حديثه في هذا الشأن: "فالمنة ما فيها بين الإخوان يقولون ما فيها لا منة ولا فضل الآن أنا قاعد عند طارق الحربي هل في منة أو فضل هذا حق الصدق وغيره مابي موضوعه .. انتهى".

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وكان قد اشتعل خلاف جديد بين حسن البلام وطارق العلي على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير في لقاء إعلامي، وقلل بها من شأن القيمة الفنية لحسن البلام.

واعتبر طارق العلي أن زميله البلام تخرج من شركة "فروغي" وهي شركة الإنتاج التي يترأسها العلي كما رفض مقارنة حسن البلام وفنانين آخرين به وبداوود حسين وعبدالناصر درويش.

وإثر ذلك، خرج الفنان حسن البلام مهاجما العلي، ووجه له رسالة قوية مؤكدًا أنه "لم يمثل معه سوى 5 مسرحيات، وباقي مسرحياته وأعماله الفنية مع الفنان داوود حسين"، لافتا إلى أنه يملك دليلا على ذلك، كونه يعلم أن طارق العلي "سيتمادى".

وتابع مستنكرا في مقطع فيديو نشره عبر تويتر: "مين قالك أنا خريج فروغي؟ شنو هذول الشباب تخرجوا من فروغي، الحمدلله انا اسمي طيب وقبل ماتسوي شركة فروغي انت، وين قاعد طارق؟".

وهاجم البلام، طارق العلي، مبينا: "أنه ليس تلميذا لديه أو لأحد، وعليه أن يلتفت لأموره ومشاكله الخاصة، بدلا من الإساءة للآخرين"، مطالبا إياه "بعدم ذكره مطلقا في المستقبل".

يُذكر أن الخلاف بين الفنانين طارق العلي وحسن البلام بدأ قبل عدة سنوات، ومنذ ذلك الحين يهاجم كل منهما الآخر بتصريحاته.