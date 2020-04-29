ياسمين رئيس تفقد أعصابها بعد رؤية الثعبان في برنامج رامز جلال.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، في مقلب "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر والذي يقدمه الفنان رامز جلال.

بدأ البرنامج باستضافة رئيس في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياتها الشخصية وتقدمه الإعلامية أروى.

وأثناء دخول ياسمين يظل رامز يقدمها للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياتها بشكل يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف.

بعدها بدأت أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات تظهرت صورة رامز جلال فقالت ياسمين عنه إنه يضايق ناس كثيرة وفجأة خرج رامز من الصورة فانتاب ياسمين حالة من الرعب.

ثم قام رامز باستكمال برنامجه من خلال تلوين شعر رئيس وكهربتها ورفعها للأعلى وتدويرها في الهواء بشكل مخيف ومرعب وقام بإغراقها في المياه حتى ظلت تصرخ وتطلب منه التوقف عن هذه الأفعال.

واستجابت رئيس لمطالب جلال وتأسفت وقالت "أنا عايزة أرجع" لكن رامز لم يتركها وواصل فقراته بإدخالها في صندوق مياه به حيوانات بحرية مخيفة وثعبان كبير جعلها تفقد أعصابها وتزيد من صراخها.

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وأعلنت رئيس غضبها من رامز جلال وقالت له: "خليتها خل" ثم واصل رامز تدويرها في الهواء وظلت تردد "رامز جلال نجم اليوتيوب"، كما حاولت استعطافه وقالت له "أنا عملتلك حاجة وحشة؟".

ومع اقتراب نهاية البرنامج ظنت ياسمين أنها نجت من المقلب لكنها لم تكد تفيق من المقلب حتى سقطت في بركة مياه مما زاد رعبها.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى يجمعه بالنجمة غادل عادل وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعودة التصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورورنا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التى فرضتها الحكومة.

وياسمين رئيس فنانة مصرية بدأت بمجال الإعلانات وعروض الأزياء، وكان أول مشاركتها الفنية في مسلسل "عرض خاص"،عام 2010، مع المخرج هادي الباجوري، وتزوجت منه وانجبت طفل يدعى "سليم".

قدمت ياسمين العديد من الأعمال أبرزها "هيبتا"، واحد صحيح"، صنع في مصر"، بلاش تبوسني"، "فتاة المصنع"، الشيخ جاسكون".و حصلت ياسمين رئيس على 6 جوائز عن دورها في فيلم "فتاة المصنع" إخراج محمد خان. وكان أخر أعمالها فيلم "لص بغداد".