تراند اليوم : قناة إسرائيلية تعرض مسلسل مخرج 7 مترجما بالعبرية

احتفت قناة 12 الصهيونية بمسلسل مخرج 7 على إم بي سي منوهة أنه بث ليشجع التطبيع ويمهد للعلاقات مع السعودية من خلال تقديم إسرائيل إيجابيا وبدافع عن التواصل بين السعوديين والإسرائيليين، ويهاجم الفلسطينيين.

وظهر الممثلان ناصر القصبي وراشد الشمراني وهما يتحدثان عن إسرائيل، حيث قال الشمراني : " إنه ينوي توسيع أعماله التجارية والتعاون مع إسرائيليين"، ليرد القصبي بأن الإسرائيليين أعداء.

وتابع الشمراني: " العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه، ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".

وبحسب المشهد: قصدي دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان فلسطين، ويوم صارت سلطة ندفع رواتب نحن أحق بها، وهم ما يصدقون فرصة هالكبر يهاجمون السعودية".

وكان المشهد قد أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق الناقد الفني السعودي مبارك الخالدي، أنه من الطبيعي أن تناقش قضية التطبيع في الدراما، على اعتبار أنها من القضايا الملحة والمثيرة للجدل.

وتابع قائلا : الفن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينفصل عن الواقع وما يدور فيه من قضايا، متوقعا أن تظهر الكثير من المسلسلات الأخرى التي تنتهج هذا النهج.

كما حذر الخالدي إلى الحديث عن التطبيع يأخذ زخما كبيرا في العالم العربي، ولكن بالنسبة لي وكشخص رافض للتطبيع جملة وتفصيلا، فأنا أخشى أن ينزلق الفنان بوعي أو بدون وعي إلى تطبيع حالة الحديث عن التطبيع ذاتها، بحيث تكون أحادية.

يأتي هذا في الوقت الذي انطلقت فيه حملة هجوم للعديد من الكتاب والساسة السعوديين على الفلسطينيين، حيث هاجم تركي الحمد الفلسطينيين قائلا : " هذه هي مشكلة الفلسطينيين منذ عام 1948، إدراك الحقيقة بعد فوات الأوان، وآخرها رفض ما سمي بصفقة القرن".

وتابع: إنهم لن يستوعبوا الحقيقة إلا بعد ضم إسرائيل لمعظم أراضي الضفة والأغوار، وحينها لنا أن نقول: الصيف ضيعت اللبن..ومهما كان اللبن يسيرا، فإنه أفضل من لا شيء، بعد أن كان هذا اللبن وفيرا".