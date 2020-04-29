أشرف عبدالعزيز يوضح قانونية موقف نقابة الإعلاميين بشأن برنامج رامز مجنون رسمي

قال أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض ردًا علي قرار منع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه إن الفنان رامز جلال عضو بنقابة المهن التمثيلية "ولا يعد ما يقدمه نشاطًا إعلاميًا مثل الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. ما يقدمه نشاطًا إعلاميًا مثل الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. وأضاف عبد العزيز: الأعمال الترفيهية لا تعد عملًا إعلاميًا طبقاً لقانون الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ بالفصل الأول الأحكام العامة والمادة الأولي فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلامياً وبالتالي لا يخضع إلي نقابة الإعلاميين، وأكد أن القناة تحتفظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية للرد. الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ بالفصل الأول الأحكام العامة والمادة الأولي فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلامياً وبالتالي لا يخضع إلي نقابة الإعلاميين، وأكد أن القناة تحتفظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية للرد.

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