إم بي سي تتحدى الجميع وتروج لسادس حلقات رامز مجنون رسمي

روجت قناة إم بي سي للحلقة السادسة لبرنامج رامز مجنون رسمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد بيان من نقابة الإعلاميين بوقف ظهور رامز جلال في اي برامج تليفزيونية تبث من داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد المصدر في "مجموعة MBC" أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى

بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، و MBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.

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يستضيف النجم رامز جلال، اليوم الأربعاء، الفنانة ياسمين رئيس، في سادس حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة mbc مصر.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.