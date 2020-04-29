ياسمين رئيس ضيف رامز 6 .. تفاصيل الحلقة السادسة من برنامج مجنون رسمي عبر MBC

برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 6 على تردد قناة mbc مصر، برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة السادسة في شهر رمضان 2020، حيث يواكب موقعنا موعد عرض الحلقة السادسة 6 من برنامج رامز مجنون رسمي المقرر عرضها اليوم الأربعاء في سادس أيام شهر رمضان المبارك 2020.

وتصدر برنامج رامز مجنون رسمي الذي وصل إلى حلقته السادسة عمليات البحث في محرك البحث غوغل

في مصر وحصل على نسبة كبيرة من الاهتمام والمتابعة من قبل عشاق الخدع والمقالب

ويحقق البرنامج نسبة المشاهدات الاعلى من بين جميع البرامج التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك في مصر والوطن العربي، نظراً لتجدد الفكرة الخاصة به دائماً.

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فيما بين موقع الترند في مصر تزايد عمليات البحث حول موعد عرض

لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 6 والقنوات الناقلة عنه والذي يلقى متابعة كبيرة وشيقة على الشاشة التلفزيونية خلال بداية شهر رمضان المبارك حيث يتميز البرنامج المصري بنقل العديد من المقالب وطرق الخداع لعدد من نجوم الفن المعروفين.

ما حدث في الحلقة الماضية