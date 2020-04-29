ياسمين رئيس ... شاهد أحداث الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي

يستضيف النجم رامز جلال، اليوم الثلاثاء، الفنانة ياسمين رئيس، في سادس حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة mbc مصر.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة

لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )

لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )

لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )

الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

ما حدث في الحلقة الماضية