شاهد .. تفاصيل برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 6 السادسة علي قناة mbc

ينتظر عشاق النجم رامز جلال ، بث الحلقة 6 من برنامج رامز مجنون رسمي، والذي يذاع على قناة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ومن المحتمل أن يستضيف رامز جلال من خلال برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 6 فنان مشهور.
ينتظر كل عام جمهور برامج مقالب رامز جلال عرض حلقاته في شهر رمضان الكريم، وكل عامينتظرون الفورمات المختلف الذي يظهر به، وفي عام 2020 يظهر رامز جلال من خلال برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة الخامسة عبر شاشة قناة "mbc مصر" الفضائية مع أنطلاق أذان المغرب.
وتدور فكرة المقلب، من خلال استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى وذلك لأنها قد اشتهرت بتقديمالبرامج ولثقة الفنانين بها، وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.
لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
ما حدث في الحلقة الماضية
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