المنتجين العرب يطالب بوقف بث الأعمال الفنية التي تسيئ الي القضية الفلسطينية

أصدر الاتحاد العام للمنتجين العرب بكل كوادره العربية ومؤسساته الإعلامية المنتشرة بثمان عشر دولة عربية برئاسة الدكتور ابراهيم ابوذكري، بياناً طالب فيه بوقف بث الاعمال الفنية التي تسيئ الي القضية الفلسطينية وتحاول تشويه صورة العرب لصالح توثيق بعض الأفكار التي تبثها أدوات الصهيونية العالمية في محاولات فاشلة للتطبيع مع إسرائيل.

وقال البيان :"يتعرض المواطن الفلسطيني وهو علي الأرض الفليسطينية المحتلة وفي الشتات والجمهور العربي من المحيط الخليج لضغوطات نفسية واجتماعية واقتصادية خطيرة وهو يعاني من تعرضه لفيروس قاتل يهدد بتدمير كل خلايا الجسم ويؤدي الي الوفاة،وزاد الطين بله أن يجد بالتوازي ما هو أخطر ويهدد الوجدان العربي كله في مقتل في في أهم وأغلي ما نملك هو ثقتنا بثوابتنا العربية فيري العالم في محتوي الدراما العربية هذه الأيام قضية الأقرب للفيروس وأخطر منه ويمثل للإتحاد العربي والجمهور العربي كله صدمة حقيقية كبري وهو يشاهده شاشة العرب الأولى فضائيا mbc ، وقد خرجت عن السرب العربي ببث مسلسلين إحداهما أخطر من الآخر ولكنهما يسيران معا في إتجاه واحد في محاولة لتغيير حقائق تاريخية والتمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني وهذا ما يرفضه الاتحاد العام للمنتجين العرب جملة وتفصيلًا ".

وتابع البيان :" إن بث مثل ( مسلسل " مخرج

٧ " ) ومسلسل ( أم هارون )و محتواهما المرفوض شكلا ومضمونا اجتماعيًا ونفسيًا وتاريخيًا ومثيران للغثيان وهما ما أخرج المشاهدين العرب عن صمتهم بفعل هذه الكارثة التي لم يكن لعربي منذ قيام دولة إسرائيل وحتى قبل بث هذه المسلسلات ليظن أن دراما عربية تتجرأ في القول بأن الفلسطينيين هم أعداء العرب الحقيقيون وأن الإسرائيلي أكثر صدقا وصداقة وألفة من أي فلسطيني وأن لإسرائيل حق بالأراضي الفليسطينية وأمور أخري خطيرة بسيناريو المسلسلين ومرفوضه منا ومن الشرفاء من العرب وهم كثر ، هو فكر تشويهي وأقل ما يمكن أن يوصف بأنه وقح ، ومستفز ومفسد للتاريخ العربي ومشوه للتاريخ العربي المشرف والذي يفخر به كل عربي

وشدد الاتحاد أن عرض مثل هذه الأعمال الرخيصة والتي من أهم أهدافها محاولة غسل أدمغة المواطنين العرب من خلال أعمال درامية عربية لها في وجدان الجماهير العربية مساحة من الإعجاب والحب وتأتي القناة في استغلاها ووضع سموم الصهيونبة العالمية للابتعاد عن حقيقة إن دولة إسرائيل قد قامت على أنقاض دولة فلسطين المنكوبة منذ

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مجازر كفر قاسم ودير ياسين ،لقد صدمتنا للأسف قناة العرب الأولي والأوسع انتشارا بتحولها من منصة من المنصات العربية المناصرة للحق العربي والسياسة العربية الشاملة والتزامها بمواثيق الشرف الاعلامي العربي وقرارات الجامعة العربية المتخصصة بمجالات مهنية وخدمية والخاصة بالقضية الفلسطينية والتي صدرت عن كل قطاعات جامعة الدول العربية بالإجماع العربي إلى منصّة تطبيع

ويطالب الاتحاد العام للمنتجين العرب بكل كوادره ومؤسساته العربية المتواجدة بثمانية عشر دولة عربية فورا بتوجيه إيعاز فوري من الجامعة العربية الى القناة والقنوات العربية بالعموم لإيقاف بث كل عمل فني يسيء الى قضيتنا الأبدية قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية

كما نطالب الأصوات النشاذ والتي تتراشق يوميا علي وسائل التواصل والاتصال بتشويه صور الشعوب العربية في مجملها والتشكيك في ثوابتنا الأخلاقية والدينية وخلق بعض الآراء التي تشوه الشعوب في ثوابتنا العربية وعلاقات الدول العربية بعضها البعض الموثقة من عمق التاريخ



وأكد الاتحاد العام للمنتجين العرب، أنه بعيدا عن الآراء والتخبطات السياسية التي تجري علي الأرض العربية فهي في النهاية تنتهي بانتهاء أعمار الأفراد الذين يشوهون الصورة ولا يبقي غير الثوابت العربية الحقيقية بأنتا جميعا أمة واحده عربية نتحدث لغة واحده ونقطن أرض عربية واحده ونثق في ثوابتنا وأدياننا السماوية .. ونعبد إله واحد

وطالب الاتحاد العام للمنتجين العرب، الجمهور العربي في كل مكان للانضمام الى حملة تطهير الدراما العربية من مفاسدها ومطالبة مجموعة mbc الإستحابة لمطلب الجمهور العربي برفع هذه المسلسلات والالتزام بثوابت الأمة العربية وقضاياها القومية وفي مقدمتها القضية الأولي لعالمنا العربي والتي لن نحيد عن تحقيق إرادة الشعب الفليسطيني بها .