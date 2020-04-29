بوريس جونسون يستقبل مولوده الأول من خطيبته

ميرنا وليد - بيروت - أنجبت ​كاري سيموندز​ خطيبة رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ في وقتٍ مبكّرٍ من صباح اليوم الأربعاء مولودها الأول

وكشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن سيمونز نقلت إلى المستشفى فجر اليوم وأنها رزقت بمولود ذكر وهي الآن وطفلها بصجة جيدة، وقال المتحدث باسم بوريس جونسون وكاري سيموندز: "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندز أن يعلنا ولادة طفل سليم في أحد مستشفيات لندن في وقت سابق من صباح اليوم، حيث تتمتع الأم والطفل بصحة جيدة"، مضيفا بأنَّ كلا من بوريس وكاري يشكران فريق الأمومة الرائع التابع لـ NHS.

ويأتي استقبال جونسون وخطيبته لمولودهما الأول بعد أسابيع من معاناة رئيس الحكومة البريطانية ب​فيروس كورونا​ المستجد، وبدء تعافيه بشكلٍ نهائي من المرض.

إشارة إلى أن لدى جونسون خمسة أولاد آخرين ما يجعل المولود الجديد رقم 6 في ترتيب أبنائه والأول من خطيبته.

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