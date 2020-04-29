ناصر القصبي يروي رحلة الحجر الصحي وعودته مع طاقم عمل مخرج 7 من دبي-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - روى الممثل السعودي ​ناصر القصبي​ تفاصيل رحلته وفريق عمل ​مسلسل مخرج 7​ خلال أزمة كورونا منذ اضطرارهم للبقاء في دبي حتى وصولهم إلى ​الرياض​ في ​المملكة العربية السعودية​ وبقائهم في الفندق ضمن الحجر الصحي ريثما تصدر فحوص الـPCR أو فحص كشف الإصابة ب​فيروس كورونا​ وصولاً إلى خروجه والفريق كله إلى منازلهم.

وروى الممثل السعودي تفاصيل ما حدث في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتب :"قبل اسبوع وصلنا للرياض أنا و زملائي الممثلين في ( مخرج ٧) وعددنا ١٣.. الفريق كان عالقاً في دبي لمدة تزيد عن الشهر”.

أضاف: “الأجراءات الصارمه في مطار الرياض وسط هذه الأزمه شيء يثلج الصدر.. تحركنا من المطار تتقدمنا سيارة دوريه أمن الى الفندق . في الغرفه لاتشوف أحد ولا أحد يشوفك ولا يزورك”.

وأكد القصبي أنهم خرجوا من الحجر الصحي، بعد أن جاءت نتيجة تحليل فيروس كورونا الذي خضعوا له سلبية، حيث قال: “اليوم خرجنا من الفندق جميعنا بعد ان جاءت نتيجة الكشف بالسالب والحمدلله.. في الطريق الى البيت.. ما أحلى الرجوع اليه”.

إشارة إلى أن ناصر القصبي كان متواجدا برفقة فريق عمل مسلسله الرمضاني الجديد "مخرج 7" في دبي لتصويره ، والمسلسل من بطولة ناصر القصبي، وراشد الشمران، وحبيب الحبيب، وأسيل عمران، وإلهام علي، وريماس منصور، وزيد السويداء، وهبة الحسين، وعلي الحميدي، وخالد فراج، وغيرهم.