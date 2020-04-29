ليندسي لوهان :الأمير هاري وميغان ماركل يعرضان خصوصيتهما للخطر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ضحكت ليندسي خلال مقابلة لها في برنامج SiriusXM عندما تطرق المذيع إلى موضوع خصوصية حياة ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​ بعد انتقالهما للسكن في ماليبو واستقرارهما في لوس أنجلوس بآمان، واعتقادهما بأنهما قد يهربان من المصوّرين بهذه الخطوة.

وكشفت ليندسي بقولها: "الأمير هاري وميغان ماركل يحاولان الهروب من الأضواء والمصوّرين والصحافة ويبدو أنه لم يحافلهم الحظ حيث انتقلوا إلى ماليبو حيث يوجد الكثير من المصوّرين هنا".

وسالها المذيع بعد ذلك: "هل لديك أي نصيحة لهما بشأن انتقالهما للعيش في ماليبو ومحاولة الهروب من المصوّرين؟"، ضحكت قبل أن تجيب: "أعني هل يملكوا خياراً مختلفاً".ووصفت النجمة كيف أنها تكافح من اجل ممارسة أنشطتها اليومية نتيجة وجود العديد من المصوّرين من حولها في الحي فقالت: "لا يمكنك الذهاب إلى الشاطىء دون أن تكون منتبهاً لنفسك ولا تستطيع ركوب الأمواج ومن الصعب القيام بكل شيء علناً".

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