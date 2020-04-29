كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "فرصة تانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

_إنتحرت ريهام في بيت زياد، طلبوا لها الإسعاف وبقيت على قيد الحياة، ذهب كل من زياد ووالده لكي يسألو الدكتور عن حالتها، عندما طمأنهم تركو المستشفى.

_تحدث زياد مع شرين صديقة ملك، إتفق معها بأن تساعده للرجوع مرة آخرى لملك عن طريق إعادة المقابلة الشخصية للعمل في الشركة.

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_علم والد ملك بأنها ذهبت إلى أختها مريم وهددها هي ووالدتها، بأن لا يكسرو كلمته مرة آخرى

_جمع زياد صور ملك، ولزقها في حيطة غرفته، أخبر والده أنه يوجد فرصة تانية، لكي يتعرف عن ملك وتعرفه من جديد، تحبه.

_ذهب زياد للتحدث مع والد ملك، في نفس اللحظة جاءت ملك من العمل، خبئ والد ملك زياد بحجرة السفرة، ذهبت ملك إليها حتى ترى التابليت الذي رجعت من العمل مبكراً، لكي تأخذه وتعود مرة آخرى، هنا إنتهت الحلقة الخامسة.