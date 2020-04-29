بالفيديو: شبيهة نادين نجيم تثير الجدل من جديد

أثارت السعودية فاطمة الأنصاري الجدل من جديد بعد تداول فيديو جديد لها أظهر الشبه الواضح بينها وبين الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم. ويبدو أن فاطمة لحقت بموجة الـ "تيك توك" وستعمل على منافسة نادين عبر هذا التطبيق، اذ، بدأت تلجأ إلى تصوير فيديوهات خاصة لها وتقوم بنشرها عبر حسابها، وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه "اتوقع اني متأخره بس اشوا لحقت عليكم هناك". Advertisements شاهدي الفيديو : ورأى الكثير من متابعي فاطمة أنها تتعمد إثارة الجدل عبر استنساخها لـ نادين رغم اعلانها الصريح وتأكيدها أنها لم تخضع إلى أي عمليات تجميل، معزية السبب في الشبه بينها وبين نادين إلى طريقة وضع الماكياج التي تضعها لها شقيقتها خبيرة التجميل أمل ، علماً أن بعض التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، لا تصدق انها لم تخضع لعمليات تجميل، بل هي ترى أنها غيّرت في شكلها ووضعت شامة تشبه شامة نادين لكي تصبح نسخة عنها.

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