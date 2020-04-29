نداء شرارة تتلقى عرضاً للزواج عبر انستقرام "الجميلة" وشيرين عبد الوهاب تحضر في منامها

استضاف موقع "الجميلة" عبر حسابه على "انستقرام" الفنانة الأردنية نداء شرارة التي أكدت أنها "ليست ماهرة في الطبخ، وهي من الأشخاص الذين يتناولون الباستا بشكل كبير"، مشيرة إلى أنها "تقضي وقتها بالمطالعة في رمضان، وتستهويها كتابات غادة السمان وأحلام مستغانمي كونهما تنصرانّ المرأة بسكل دائم".



فكرة "دعاء مع نداء"

وعن طرحها فكرة "دعاء مع نداء" طيلة شهر رمضان أشارت نداء إلى أنها "أردت أن أقوم بفكرة مختلفة هذا العام، خصوصاً بعد أن خسرت شقيقي في حادث أليم، وأحببت أن أقوم بصدقة جارية له ومختلفة والملحن اللبناني جان ماري رياشي شجعني ورحب بالفكرة، وسجلتهم في المنزل واستغرقوا الكثير من الوقت ليظهروا بهذه الطريقة التي سمعها الجمهور .

ما الذي تغير بـ نداء بعد برنامج "ذا فويس"؟

لم يتغير أي شيء بل أصبحت أكثر شراسة، ولم أكن أشعر بهذه القوة من قبل كالتي أشعر بها الآن، ولكن من المهم أن لا يتغير الشخص من داخله".

وعن كيفية تعاملها مع الانتقادات التي تطالها لاسيما تلك التي تتعلق بحجابها قالت "أنا من الأساس لا أردّ، بالرغم من انني من أكثر الشخصيات التي هوجمت، وكلام الناس يتعب في الكثير من الأحيان، لكن كان هناك تحد من جان ماري رياشي الذي أوجه له تحية كبيرة على صوتي".

هذه المسلسلات التي أشاهدها

وعن المسلسلات التي تتابعها نداء في شهر رمضان قالت " من الأعمال الخليجية أتابع مسلسل "شغف" وأشاهد أيضاً "البرنس" للممثل المصري محمد رمضان، وأيضاً أتابع "نحب تاني ليه" للممثلة ياسمين عبد العزيز.

وكشفت نداء أنها "تلقيت الكثير من عروض التمثيل، لاسيما بعد حلقتي مع الاعلامي اللبناني هشام حداد العام الماضي، عندما قمت بتقليد عدد من الفنانين"، مشددة على أنها "تخلت عن القيام بهذا الأمر كونها لا تحب الأضواء الوهمية، وهدفها هو أن يصل صوتها إلى كل الناس وليس التقليد الذي يحزنها في حال طغى على موضوع غنائها".

"شروط" باللهجة الخليجية أحدث أغنياتي

وتحدثت نداء أنها "قدمت 4 أغنيات باللهجة الخليجية في ألبومها الأخيرة، كاشفة لنا أنها بصدد إطلاق أغنية خليجية بالقريب العاجل بعنوان "شروط" وهي باللهجة البيضاء".

وأضافت "ستكون نقلة نوعية وهي أغنية "فظيعة" بكل ما للكلمة من معنى".

وأشارت نداء إلى أنها "تحب أحلام وتستمع إلى أصالة خصوصاً باللهجة الخليجية، كما تعجبها طريقة غناء أنغام بالخليجية".

رأيت شيرين عبد الوهاب في منامي

ومن الفنانين الرجال قالت نداء: "أحب ماجد المهندس وكاظم الساهر وفضل شاكر، ومن مصر أحب الاستمتاع إلى تامر عاشور وهناك فنانين أشعر أنهم أصدقائي فـ عمرو دياب يرافقني 24 ساعة داخل السيارة وفضل شاكر أيضا.

وروت نداء أنها رأت الفنانة شيرين عبد الوهاب في منامها، حيث قالت لها أنها تحاول منذ أكثر من 4 سنوات الحديث معها، متمنية أن يحمل هذا الحلم كل الخير".

وحول طرح اسمها لتقديم تتر مسلسل رمضاني قالت "لم أقدم أي تتر هذا العام، على الرغم من انه كان هناك كلام لغناء تتر مسلسل بدوي، ولكن الاتفاق لم يحصل".

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بعدو عطرك هي الأقرب لي

وعن الأغنية الأقرب إلى قلبها أشارت نداء إلى أن "أغنية "بعدو عطرك" لأنها هي من كتبت كلماتها والشاعر ترجم ما أرادته بالطريقة التي كانت تريدها".

وعن الفنان الذي تتمنى أن يغني من كلماتها وألحانها قالت "ناصيف زيتون وانشالله سيعجب بما كتبته خصيصاً له".

وتحدث نداء أن "وفاة شقيقها كان من أصعب الأمور التي مرّت عليها"، مشيرة إلى أنها "شخص أكبر من عمره ومضطرين أن نكون أقوياء في الحياة". وأضافت "كل انسان يوجد في داخله طاقة لا تظهر إلا بلحظات الضعف" .

وعن دخولها عالم التمثيل قالت "في حال كان النص يشبه شخصيتي من الممكن أن أقبل به، وأنا بحاجة إلى أشياء معينة ولديّ حلم بتجسيد دور فايزة أحمد ولكن لا أعلم إن كان الموضوع سهلاً أم صعباً".

وكشفت أنها تتعلم العزف على الغيتار ولكنها لازالت فاشلة.

وخلال البث المباشر عرض أحد المتابعين الزواج مباشرة على نداء وسألته نداء ممازحة (تفاصيلك وعنوانك).

وغنت نداء خلال اللقاء أغنيتها الخليجية "يجرحني بأطباعه" و"مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب. كما ختمت البث المباشر بأغنية "حكايتي" للراحلة وردة.