بالفيديو فريدة سيف النصر لعفاف شعيب: "لو الفن حرام اعتزلي"

قالت الفنانة فريدة سيف النصر: إن الفنانة المعتزلة «أميرة» ألبستها الحجاب أثناء درس ديني وقالت لها: «نتلف في الحجاب قبل ما يلفونا في الكفن».

وعن سبب رفضها الزواج رغم طلاقها منذ 30 عاماً، أكدت خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على فضائية «القاهرة والناس» تقديم المخرجة إيناس الدغيدي: «كرهت الرجالة بعد خيانة زوجي».

اقرئي ايضا : لماذا اختفت صفاء أبو السعود كل هذه الفترة والسبب في عودتها حالياً؟



وأضافت أنها من محافظة المنيا مركز ملوي، وأنها لم تكن تعيش في مدينة الإسكندرية كما يردد البعض، موضحة أن الفنانة عفاف شعيب أول من هاجمها بسبب خلع الحجاب.

Advertisements

وأوضحت: «تصالحت مع عفاف شعيب في بيروت وهي شخصية محترمة وملتزمة وهي ما زالت تمثل ولو الفن حرام تعتزل».



شاهدي الفيديو :