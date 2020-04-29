ياسمين صبري : أنا بحس إني من السعودية أحسن ناس

انتشر فيديو للممثلة المصرية ياسمين صبري عبر مواقع التواصل الاجتماعي سألت فيه متابعيها "بذمتكم هل تشعرون أنني مصرية"؟ فأجابتها احدى صديقاتها "تحملين الكثير من ملامح النساء اللبنانيات والسوريات"، لتردّ عليها ياسمين قائلة: "عيون السوريات ملونة كي لا تضحك الناس علينا، أنا بحس إني من السعودية أحسن ناس".

وختمت ياسمين الفيديو بقبلة منها إلى الجمهور السعودي.

وحصد هذا الفيديو الكثير من ردود الفعل الذين وافقوا على أن ياسمين ملامحها قريبة من ملامح النساء الخليجيات بشكل كبير.

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كما شبه البعض ياسمين بالبلوغر السعودية فاطمة الأنصاري التي أثارت الجدل منذ ايام بشبهها الكبير بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد أن قامت بنشر فيديو لها على تطبيق "تيك توك".

يذكر أن ياسمين صبري تشارك في رمضان في مسلسل "فرصة ثانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومحمد سيد بشير، واخراج مرقس عادل مع مجموعة من الممثلين أبرزهم: أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.