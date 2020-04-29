لماذا اختفت صفاء أبو السعود كل هذه الفترة والسبب في عودتها حالياً؟

أطلت الفنانة المصرية صفاء أبوالسعود، بعد غياب، لأول مرة في إعلانات رمضان هذا العام، حيث يُعرف عنها أن ظهورها الإعلامي أمر نادر.
كما أن آخر ظهور إعلامي لصفاء أبوالسعود كان منذ أكثر من خمس سنوات، من خلال احتفال قناة art التي يملكها زوجها رجل الأعمال «صالح كامل»، حيث إنها التي قدمت الحفل الذي كان به عدد كبير من النجوم، وبعدها اختفت عن الأضواء نهائياً
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وكشفت أبوالسعود أن الشيء الوحيد الذي يخرجها عن صمتها، وعن عدم الظهور كثيرًا في الميديا هم الأطفال، حيث قالت بأحد الإعلانات الخاصة بالتبرع لإحدى مستشفيات الأطفال: إن الأطفال هم الشيء الوحيد الذي من الممكن أن تظهر لأجلهم لإسعادهم، كما حثت المواطنين على التبرع لصالح الطفل.
وكشف مصدر مقرب من صفاء أبوالسعود أنها كانت تعيش فترة صعبة خلال الفترة الماضية بسبب بعض المشاكل الأسرية والخاصة، لذلك كانت ترفض الظهور الإعلامي، لكنها ظهرت مؤخراً بعدما انتهت هذه الأزمات، واستقرت نفسياً بشكل كبير.
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