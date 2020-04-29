بعد هيفاء وهبي..ماريتا الحلاني تضيء شمعة أمل باسم لبنان

أعلنت الفنانة الشابة اللبنانية ماريتا الحلاني عبر حسابها على انستقرام أنها انضمت إلى حملة الكاتب شاكر خزعل، الذي كان قد أطلّ في حلقة هيفاء وهبي عبر محطة "ام تي في" وأعلن لها وأعلن عن مفاجأة لـ هيفاء خلال مداخلة له عبر سكايب من أمريكا حيث قال: "بعدما قبلت هيفاء بمبادرتي وهي اضاءة شمعة الكترونية من أجل نشر الأمل، ونظراً للأصداء التي حازت عليها خطوتها ، سأفاجئها واعلن لها بأن صورتها علقت على احدى لوحات نيويورك في أهم شارع للإعلانات، لعلها تكون بصمة أمل للشعب وطبعاً الفنانة العربية الوحيدة التي علقت صورتها هناك".



وبهذا تكون ماريتا انضمت إلى حملة شاكر بعد هيفاء وطكلبت من كل متابعيها باضاءة شموع بأسمائهم من كل الدول العربية لنشر الأمل الذي بات العالم كله بحاجة إليه في ظلّ ههذ الظروف الصعبة التي نعيشها.

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وأرفقت ماريتا الصورة بتعليق جاء فيه "أنا انضميت لحملة #شمعة_الامل للكاتب شاكر خزعل وضويت شمعة أمل باسمي من #لبنان للعالم خلينا كلنا نضوي شموع بأسمائنا من كل الدول العربية عبر تطبيق candle.app المجاني".

وكان الوليد الحلاني شقيق ماريتا نشر فيه لها برفقته عبر حسابه على "تيك توك" وهما يتقمصان شخصيتا باسم ياخور والقديرة سميحة الجزائري خلال تناولهما لكوب النسكافيه بطريقة عفوية وطبيعية.

