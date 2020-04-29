آيتن عامر بفيديو صادم على انستغرام يقلق متابعيها

أقلقت الفنانة آيتن عامر متابعيها بفيديو صادم نشرته على حسابها الخاص في موقع انستغرام ظهرت خلاله والدماء يغطي يدها، ليتبين أنه من كواليس تصوير مسلسل "فرصة ثانية" الرمضاني، حيث التفتت عامر فجأة إلى الكاميرا وقالت: "ما متش انا"".

وقررت عامر أن تردّ بهذا الفيديو على الانتقادات التي تعرّضت لها بسبب شخصية "ريهام" في المسلسل والتي تُظهر المرأة الضعيفة والعاشقة، خصوصًا بعد مشهد الطلاق من زوجها "زياد" وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد مجدي، ما قد أوصلها إلى الإقدام على الانتحار.

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وتشارك آيتن عامر في بطولة مسلسل "فرصة تانية" الرمضاني إلى جانب عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.

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