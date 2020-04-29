معجبة تغازل أحمد العوضي بتعليق وقح وياسمين عبد العزيز ترد عليها!

أثارت إحدى معجبات الفنان أحمد العوضي غيرة الفنانة ياسمين عبد العزيز، من خلال صورة نشرها العوضي على حسابه لشخصية هشام العشماوي" التي يجسدها في مسلسل "الاختيار".

وقامت المعجية بالتعليق على الصورة بالقول: "نفسي فيك قوي"، لترد عليها ياسمين بتعليق: "نعم!!!!"

من جهته، وفي وقت سابق كان الفنان أحمد العوضي قد غازل حبيبته ياسمين عبد العزيز‏، حيث نشر صورة لها وكتب معلقًا عليها: "شكرًا إنك في حياتي، شكرًا على كل حاجة على تشجيعك وشكرا على ‏إنك حتة مني، أنا ناجح بيكي وليكي ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس بحبك".

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يذكر أن أحمد العوضي يشارك في السباق الرمضاني للعام 2020 من حلال مسلسل "الاختيار"، أما ياسمين عبد العزيز فتشارك بدورها في رمضان2020 من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه".