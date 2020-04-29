ما زالت فيديوهات النجمات العرب على برنامج تيك توك تشعل انستقرام لا سيما في الفترة الأخيرة، حيث نجول من جديد على أطرف فيديوهات تيك توك.

تابعوا تيك توك النجمات..ومواقف طريفة جديدة:

الوليد عاصي الحلاني نشر فيديو على انستقرام مع شقيقته ماريتا من خلال برنامج تيك توك، حيث قدما مشهداً تمثيلياً طريفاً.

جويل مردينيان نشرت فيديو طريف مع ابنتها وهما يرقصان على احدى الأغنيات الأجنبية على برنامج تيك توك.

النجمة رولا سعد نشرت فيديو عبر انستقرام وهي تظهر بصوت طفلة صغيرة وهي احدى تطبيقات برنامج تيك توك.

النجمة نسرين طافش أيضاً ظهرت بفيديو طريف من الحجر المنزلي عبر برنامج تيك توك.

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