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ما زالت فيديوهات النجمات العرب على برنامج تيك توك تشعل انستقرام لا سيما في الفترة الأخيرة، حيث نجول من جديد على أطرف فيديوهات تيك توك.
تابعوا تيك توك النجمات..ومواقف طريفة جديدة:
الوليد الحلّاني (@alwalid) on Apr 22, 2020 at 1:04pm PDT
الوليد عاصي الحلاني نشر فيديو على انستقرام مع شقيقته ماريتا من خلال برنامج تيك توك، حيث قدما مشهداً تمثيلياً طريفاً.
on Apr 22, 2020 at 12:57pm PDT
جويل مردينيان نشرت فيديو طريف مع ابنتها وهما يرقصان على احدى الأغنيات الأجنبية على برنامج تيك توك.
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جديدة على التيك توك😊 حسابي هو rolasaadsinger _______________ لاتهتم لثرثرة الآخرين ... مادمت مقتنع بما تفعل👌🏻💝 #chic#beauty#streetfashion#rolasfashion#glamour#singer#snapshat#superstar#love#queenoffashion#fashionstyle#famous#rolasaadlovers#pretty#stylish#blonde#instafashion#fashion#fashionista#trendyclothes#makeup#haircolor#hairstyles #كورونا#photography #photooftheday #photo #photographer#tiktok #tikView this post on Instagram
جديدة على التيك توك😊 حسابي هو rolasaadsinger _______________ لاتهتم لثرثرة الآخرين ... مادمت مقتنع بما تفعل👌🏻💝 #chic#beauty#streetfashion#rolasfashion#glamour#singer#snapshat#superstar#love#queenoffashion#fashionstyle#famous#rolasaadlovers#pretty#stylish#blonde#instafashion#fashion#fashionista#trendyclothes#makeup#haircolor#hairstyles #كورونا#photography #photooftheday #photo #photographer#tiktok #tik
on Apr 18, 2020 at 7:15am PDTView this post on Instagram
جديدة على التيك توك😊 حسابي هو rolasaadsinger _______________ لاتهتم لثرثرة الآخرين ... مادمت مقتنع بما تفعل👌🏻💝 #chic#beauty#streetfashion#rolasfashion#glamour#singer#snapshat#superstar#love#queenoffashion#fashionstyle#famous#rolasaadlovers#pretty#stylish#blonde#instafashion#fashion#fashionista#trendyclothes#makeup#haircolor#hairstyles #كورونا#photography #photooftheday #photo #photographer#tiktok #tik
النجمة رولا سعد نشرت فيديو عبر انستقرام وهي تظهر بصوت طفلة صغيرة وهي احدى تطبيقات برنامج تيك توك.
النجمة نسرين طافش أيضاً ظهرت بفيديو طريف من الحجر المنزلي عبر برنامج تيك توك.
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