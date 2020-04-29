ممثلة شهيرة تكشف ان صديقتها سرقت منها زوجها وتزوجته .

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 06:59 مساءً - بعد ظهورها أمس في حلقة جديدة من برنامج “شيخ الحارة” الذي يُعرض علي شاشة تليفزيون القاهره والناس والذي تقدمة المخرجه المصرية “إيناس الدغيدي”؛ كشفت الفنانة المصرية “فريدة سيف النصر”​ تفاصيل بشأن تعرضها للخيانة من قبل صديقتها التي سرقت زوجها منها وتزوجته.

حيث صرّحت الفنانة خلال إحدي فقرات البرنامج، عند سؤالها عن تلك القصة، قائلة: “بيتي اتخرب لما صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي ، وقتها أخدت قرار إني متجوزش أي راجل متجوز عشان محدش يتأذي زيي”.

وتابعت سيف النصر: “وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال وأغلبهم كان عندهم زوجة وعشان يتقربلك يشتم في مراته ، فكنت أقوله لما تنفصل عنها نبقى نشوف.”

ويُذكر عن الحياة المهنية للفنانة فريدة سيف النصر ، أنها درست في مدرسة النهضة، وانضمت إلى فرقة التمثيل والموسيقى، حيث اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفي وهي ما زالت تلميذة ثم اكتشفها الفنان الراحل جورج سيدهم في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ثم تركت الفن بعض الوقت في التسعينات، لتعود إليه مرة أخري بالعديد من المسلسلات والأعمال الدراميه مثل مسلسل بدون ذكر أسماء، الأب الروحي، شيخ العرب همّام، العطار والسبع بنات، وعدد آخر من الأعمال .