إتهام زينة بالإساءة إلى الشعب المغربي

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 06:59 مساءً - اتهمت الفنانة المصرية ” زينة ” بالإساءة إلى الشعب المغربي بعد إذاعة الحلقة الأولى من برنامج المقالب ” خلي بالك من فيفي ” التي تم استضافتها به وتقدمه الفنانة ” فيفي عبده ” .

حيث توجهت إليها اهتمامات بالتعالي على الممثلة المغربية ” زينب عبيد ” التي شاركت بالحلقة وسخريتها من اللهجة المغربية .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لزينة وهي تعتذر للشعب المغربي مؤكدة أنها تعتبر نفسها إبنة المغرب وترتبط بعلاقة عائلية مع المغاربة .

وأكدت زينة على أنها لم تقصد الإساءة لزينب عبيد أو للهجة المغربية خلال مشاركتها في البرنامج .. وأن سوء الفهم الذي حدث حصل بعد عملية المونتاج التي حذفت مشاهد ترحيبها وتعاملها مع زينب عبيد قبل حدوث المقلب .