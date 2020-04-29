الموت يفجع الفنان ” أحمد فهمي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 06:59 مساءً - أعلن الفنان المصري ” أحمد فهمي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن وفاة خاله اليوم الأربعاء .

فنشر أحمد فهمي صورة له وكتب في تعليقه قائلا : ” خالي أحمد العطار في ذمة الله .. الراجل ده ليه فضل كبير جدا عليا وعمره ما استخسر فيا حاجة سواء كان معاه أو معهوش ” .

وتابع : ” مش لازم لما تموت تسيب لولادك فلوس كتير بس ممكن تسيبلهم مواقف حلوة كتير مع ناس ومعاملات تخلي الناس دي كلها سند ليهم بعد ما إنت تمشي .. الله يرحمك يا خالي ” .

وقدم عدد من نجوم الفن التعازي لأحمد فهمي بتعليقاتهم على الصورة من بينهم آسر ياسين وشيكو ودنيا سمير غانم وأيتن عامر ومحمد عبد الرحمن وهنا شيحة والإعلامي رامي رضوان .