شاهد .. أحدث ظهور لزوجة الفنان ” رامز جلال “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 06:59 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان المصري ” رامز جلال ” وزوجته .

وتعود هذه الصورة إلى عام 2017 حيث تداولها راود مواقع التواصل الاجتماعي حينها .. ولم يظهر رامز بصحبة زوجته على السوشيال ميديا من بعدها فهو يحرص على إخفائها عن الأضواء والوسط الفني .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة : ” صورة زوجة رامز جلال .. ما أدري ليش أحس حياتها معاه فيلم رعب ” .

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يذكر أن الفنان رامز جلال كان تحدث من قبل عن زواجه خلال إستضافته مع الإعلامي ” شريف عامر ” في برنامجه ” يحدث في مصر ” دون أن يكشف عن إسم زوجته مؤكدا إنها من خارج الوسط الفني .

كما إنه لديه طفل إسمه ” ياسر ” على إسم شقيقه الأكبر .