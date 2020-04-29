زوج يلقي بزوجته من الطابق السابع .. والسبب كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 06:59 مساءً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية حادثة مروعة بقيام سائح بريطاني يدعى ” ديف ميتشيل ” البالغ من العمر 46 عاما بإلقاء زوجته من شرفة الطابق السابع في مجمع سكني في منطقة رايونغ شرقي تايلاند .

وذلك بسبب استياءه الشديد من العزل المفروض وإجراءات الوقاية بسبب فيروس كورونا المستجد وجدال نشب بينهما .

وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذ الزوجة حيث إنها لم تسقط لمسافة 7 طوابق بل سقطت بمستوى طابقين قبل أن تهبط على سطح بارز من مبنى مقابل مما أنقذ حياتها .

ووصل رجال الإسعاف بسرعة كبيرة لمعالجة المرأة المصابة .. فيما أمضت عناصر الشرطة التايلاندية أكثر من ساعتين وهم يحاولون إقناع الرجل البريطاني بالخروج بعد أن تحصن داخل الشقة .

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حتى تمكنت من اقتحام الشقة والقبض عليه بمساعدة الجيران أيضا .

وأعلنت السلطات التايلاندية عن أن الزوجة المصابة بقيت فى المستشفى بعد إصابتها بكسر فى الفخذ وخلع في الذراع على إثر السقطة .

أما الزوج فقد أرجع السبب فيما قام به إلى أنه كان يعاني من قلق حاد بسبب إلغاء جميع الرحلات من تايلاند إلى بريطانيا وعدم مقدرته على العودة لوطنه بسبب تشديدات السفر منذ تفشي فيروس كورونا .