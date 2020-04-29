فريدة سيف النصر : ” صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 06:59 مساءً - حلت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” ضيفة مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” مساء أمس الثلاثاء والمذاع على قناة ” القاهرة والناس ” .
وكشفت فريدة سيف النصر خلال الحلقة عن تعرضها للخيانة من قبل صديقتها التي خطفت زوجها منها وتزوجته .
الأمر الذي جعلها لا تفكر في الارتباط مرة أخرى بعد الانفصال عنه وخاصة الزواج بشخص متزوج وفقا لمبدأها ” كما أوذيت لا أوذي أحدا ” .
فقالت : ” بيتي اتخرب لما صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي .. وقتها أخدت قرار إني متجوزش أي راجل متجوز عشان محدش يتأذي زيي ” .
وتابعت : ” وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال وأغلبهم كان عندهم زوجة .. وعشان يتقربلك يشتم في مراته فكنت أقوله لما تنفصل عنها نبقى نشوف ” .
وأضافت فريدة سيف النصر : ” كرهت الرجالة بعد خيانة زوجي لي ” .. مشيرة إلى إنها تقدس الحياة العائلية وتحب البقاء في المنزل بين والدتها وإخوتها وأبنائها وأحفادها .
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