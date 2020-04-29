علي معلول يكشف حقيقة تقاضيه 3 مليون دولار بعد وقوعه ضحية لمقلب رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف اللاعب التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي ومنتخب تونس، عن حقيقة تقاضيه مبلغ 3 مليون دولار نظير وقوعه ضحية لقلب الفنان المصري رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.

علي معلول، قال خلال تصريحات إذاعية عبر راديو “ديوان التونسي”: “لم أتقاضَ مبلغ 3 ملايين دولار للظهور مع رامز.. هذا مستحيل.. لو تقاضيت هذا المبلغ سأقوم بالظهور في 3 برامج واعتزال كرة القدم على الفور، وتلك الأمور المادية تكون مع إدارة النادي فقط، لأنني لا يجوز أن أظهر إلا بموافقتهم”.

وأضاف: “تم الاتفاق على أنني سأذهب لبرنامج (الحقيقة)، لم أكن أعرف بوجود رامز جلال أو أنه برنامج للمقالب، لم يتحدث معي رامز أو يتم إملائي ماذا أفعل أو أقول في ذلك البرنامج، البرنامج والمقلب كانا حقيقيا”.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى تقاضي علي معلول 3 ملايين دولار للظهور مع رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

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وكشف مقلب الفنان المصري رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، عن فوبيا يعاني منها علي معلول، لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس.

علي معلول، قال خلال الحلقة أنه يخشى من النملة، وذلك حينما قام رامز جلال بإخافته بثعبان لكي يكشف عن مسامحته له، واستغل رامز جلال ذلك لإثارة رعبه طوال الحلقة.

وكان علي معلول، قد كشف في بداية الحلقة عن حبه لرامز جلال كممثل وكرهه لبرامج مقالبه، قبل أن يظهر له رامز ويسأله عن سبب كرهه له.

ويقوم رامز، بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق، وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويقوم بإخافة الضحية برفع الكرسي لأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه، قبل أن يتم فك قيوده من الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصًا للمقلب، ومن بعدها شلال مياه مزود بكميات كبيرة من الصابون لتساعد على عرقلة الضحية.

وشهدت الحلقات الماضية من البرنامج وقوع العديد من الضحايا منهم الفنانة غادة عادل، واللاعب علي معلول، والفنانة ياسمين صبري، وأمينة خليل.