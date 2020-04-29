ريهام سعيد تشيد بمحمد رمضان: يارب كلنا نبقى بلطجية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مقطع فيديو قديم للفنان محمد رمضان، ظهر فيه وهو يقدم نصيحة للجمهور بأن يصر على أحلامه ولا ينشغل بأحد.

ريهام أشادت بكلام رمضان، وعلقت على الفيديو على حسابها على “انستجرام”، بقولها: “لو كده هو بيشجع علي البلطجة يا رب كلنا نبقي بلطجية. جيت علي الجرح أوي يا محمد.. بس حاضر.. والله حاضر بس يا رب يبقي في وقت في عمري”.

Advertisements

جمهور الإعلامية المصرية هاجموها بسبب هذه التصريحات، كما اتهموها بالنفاق، حيث هاجمت محمد رمضان من قبل عندما كانت على خلاف معه.

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد ردت من قبل على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب دعمها لمحمد رمضان، حيث قالت: “ناس كتيرة أوي بتسألني ليه بتساندي محمد رمضان، وطلعتي قلتي في برنامج إنك مش شايفاه وإنه لطعك قدام المسرح.. أنا مش بشخصن الأمور عمري، واتقابلت أنا ومحمد بعد خلافي معاه واتكلمنا واتصافينا، وحتى لو لسه على خلاف مش معناه خالص أشترك في حملة التشويه اللي معمولة ضده، اللي أنا عانيت زيها كتير ومش من نوع اللي ما أبقى متضايقة من حد شخصيا أنتقم منه وأقوّم عليه السوشيال ميديا، ده أسلوب وضيع”.

وأضافت: “بساند رمضان لإني بساند قصة نجاح، بساند حد تعب، انتوا بتتخيلوا الفيلم أو المسلسل أو الأغنية بيطلع في لحظة مش بتتخيلوا كمية القلق والوقت والتركيز اللي بيروح.. فيه ناس بتتمتع بجهل شديد وبتقول بتساندي واحد بيطلع عريان ويطلع بلطجي، معلش هو العملاق فريد شوقي لما عمل (الفتوة) والعبقري أحمد السقا عمل (إبراهيم الأبيض) و(الجزيرة)، هل كان بيشجع البلطجة والتجارة في المخدرات، الفيلم أو المسلسل بيقدم حدوتة وبيديك مورال في الاخر، ولازم زي ما بنعمل الراجل الطيب بنعمل الشرير”، وأكدت أن رمضان توقف عن تقديم أدوار البلطجي، بقولها: “بطل يعمل كده عشان لقى شباب كتير بتقلده في كل حاجة”.