ناصر القصبي يخرج من الحجر الصحي.. ويكشف تفاصيل ما حدث

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشف الفنان السعودي ناصر القصبي أنه خرج من الحجر الصحي الذي خضع له هو وأسرة مسلسله “مخرج 7”، بعد عودتهم من دبي.

الفنان السعودي كشف تفاصيل ما حدث، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، بقوله: “قبل اسبوع وصلنا للرياض أنا و زملائي الممثلين في ( مخرج ٧) وعددنا ١٣.. الفريق كان عالقاً في دبي لمدة تزيد عن الشهر”.

القصبي أضاف: “الأجراءات الصارمه في مطار الرياض وسط هذه الأزمه شيء يثلج الصدر.. تحركنا من المطار تتقدمنا سيارة دوريه أمن الى الفندق . في الغرفه لاتشوف أحد ولا أحد يشوفك ولا يزورك”.

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الفنان السعودي أكد أنهم خرجوا من الحجر الصحي، بعد أن جاءت نتيجة تحليل فيروس “كورونا” الذي خضعوا له “سلبية”، حيث قال: “اليوم خرجنا من الفندق جميعنا بعد ان جاءت نتيجة الكشف بالسالب والحمدلله.. في الطريق الى البيت.. ما أحلى الرجوع اليه”.

يذكر أن الفنان السعودي ناصر القصبي كان متواجدا في دبي لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد “مخرج 7”، برفقة فريق عمل المسلسل.

ومسلسل “مخرج 7” من بطولة ناصر القصبي، وراشد الشمران، وحبيب الحبيب، وأسيل عمران، وإلهام علي، وريماس منصور، وزيد السويداء، وهبة الحسين، وعلي الحميدي، وخالد فراج، وغيرهم.

ويدور المسلسل حول دوخي الذي يحاول جاهدا التأقلم مع التطورات التي طرأت على المجتمع، ويفاجئ بتعيين امرأة في منصب المدير العام بدلا منه، وتمكين المرأة من مستويات عليا، مما سيوقعه في إشكاليات مضحكة لا حدود لها.