قرار جديد من المحكمة في قضية نفقة توأم زينة من أحمد عز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من الفنانة المصرية زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بمصروفات دراسية عن عامي 2019 و2020 لتوأمها، إداريا.

كانت زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، بمبلغ 41 ألف جنيه إسترليني عن عامي 2019 و2020.

وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، مذكرة في الجلسة السابقة تحتوي على أجر أحمد عز، في فيلم «الممر» ومسلسل «أبوعمر المصري» والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

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وكانت محكمة أسرة مدينة نصر، قد قررت تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة المصرية زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني «ما يعادل 900 ألف جنيه مصري»، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة ٣٠ أبريل المقبل.

محكمة استئناف القاهرة، قضت في يوليو الماضي بتعديل حكم أول درجة في قضية المصروفات المدرسية الخاصة بـ توأم الفنانة زينة الطفلين “زين الدين وعز الدين”، وذلك في الاستئناف المقام من أحمد عز، حيث ألزمت المحكمة “عز” بدفع ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني، بالجنيه المصري، كمصاريف مدرسية للتوأم، أي ما يقارب الـ 700 ألف جنيه سنويا.‎

وكان أحمد عز قد تقدم بطلب من خلال محاميه لنقل توأمه إلى مدرسة أخرى أقل تكلفة وحدودها بمدرسة أبناء شقيقة زينة.