بلاغ ضد بدرية طلبة وانتصار بسبب «البروفة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ببلاغ رسمي إلى إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، ببلاغ ضد مقدمتي برنامج “البروفة”، الفنانة المصرية بدرية طلبه، والفنانة انتصار.

وجاء البلاغ ضد ما تم إذاعته على شبكة تليفزيون “النهار” في أول أيام شهر رمضان المعظم من خلال برنامج “البروفة” والذي مثل إساءة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيء لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي، إذ قام أحد الممثلين بتجسيد شخصية شاب من ذوي الإعاقة الذهنية واستخدامه في تخويف الممثل المشارك في الحلقة.

ويأتي تحرك المجلس إعمالا بدوره في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وفقا للقانون.

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من جانبه طالب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القائمين على صناعة الإعلام والمحتوى البرامجي والدرامي خلال شهر رمضان مراجعة الأعمال التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق الدرامي أو البرامجي وحذف كل ما يسئ إليهم في هذه الأعمال قبل بثها أو إذاعتها.

من ناحية أخرى تشارك بدرية طلبه في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “فلانتينو”، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى ‏المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.

كما تشارك كضيفة شرف، في مسلسل “نساء من ذهب”، وهو من بطولة الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان.