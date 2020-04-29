عيش رمضان مع أنغامي

عن المكتب الإعلامي – أنغامي: يختلف شهر رمضان المبارك هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ يحلّ وسط ظروف استثنائية جعلت ملازمة المنزل أمرًا مفروضًا جرّاء وباء Covid19.

الصلوات الجماعية في المساجد والإفطارات مع العائلة والأصدقاء والجيران… كلها عادات غير متاحة هذا العام.

أنغامي، المنصّة الموسيقية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن منطلق استيعابها لسلوك المستخدمين خلال الشهر الكريم، تقدّم لهم مجموعة من الميّزات مواكبةً ليوميّاتهم الرمضانية، في المنزل.

عينٌ على التفاصيل وانطلاقة سهلة

تبدأ رحلة مستخدم أنغامي الرمضانية بمجرّد ضغطه على رمز التطبيق عبر شاشة الهاتف، ليُضاف إليه هلال الشهر الكريم إلى جانب النجوم، كما يمكنه أن يحوّل صفحته الرئيسية إلى صفحة رمضانية.

ميزات رمضان

طيلة شهر رمضان ستقدّم أنغامي لمستخدميها الميزات التالية:

• اطّلع على المحتوى الديني

كثيرون هم المستخدمون الذين يُظهرون اهتمامًا بالمحتوى الديني/ غير الموسيقي خلال رمضان ومنهم مَن لا يسمع الموسيقى إطلاقًا طوال ثلاثين يومًا. لذلك، استحدثت أنغامي صفحة خاصة بالمحتوى الرمضاني حصرًا، وتضمّ مادّة دينيّة إلى جانب المادّة الترفيهية والتثقيفية، نذكر منها:

• البودكاست الدينية والتربوية

• الأدعية والأناشيد

• أجزاء القرآن الكريم

• تترات مسلسلات رمضان

• نصائح للصوم والإفطار بالصوت والصورة

• قوائم خاصة بالمناسبة للصغار والكبار

• اضبط منبّه الشروق والغروب

بما أنّ الصوم يبدأ عند الشروق وينتهي عند الغروب، تذكّر أنغامي مستخدميها بهذه المواقيت تبعًا لمواقعهم الجغرافية، مع إمكانية ضبط المنبّه عبر هواتف أندرويد بخطوةٍ واحدة فيصدح الآذان غروبًا معلنًا موعد الإفطار، ويأتي صوت “المسحّراتي” فجرًا إيذانًا بالسحور.

• تلقّى جزءًا قرآنيًا بصوت قارئ من اختيارك

بدءًا من أول أيام الشهر المبارك، يُظهر المستخدمون اهتمامًا بالبحث عن محتويات مرتبطة بالقرآن الكريم على أنغامي، لذلك يمكن للمستخدمين اختيار تلقّي جزءًا قرآنيًا كل يوم على مدى أيام الشهر المبارك. كما يمكنهم أن يختاروا القارئ الذي يريدون ليسمعوا الجزء بصوته، بعد أن يذكّرهم منبّه أنغامي بموعد الاستماع.

شهر التقوى والهدوء

Advertisements

احترامًا للمستخدمين وتَفرُّغهم للصلاة والقرآن الكريم، أُزيلت الإعلانات كما جرى توفير المحتوى الصوتي بنوعية عالية للجميع، بما في ذلك المستخدمون غير المشتركين حتى يستمتعوا بتجربة مميّزة.

التأقلم مع محظورات Covid19

تماشيًا مع الظروف التي فرضها وباء Covid 19، حثّت أنغامي متابعيها على البقاء في المنزل وذلك من خلال أنشودتها الرمضانية لهذا العام، وهنا رابطها:

https://play.anghami.com/song/74729888

كي يكتمل المشهد الرمضاني، تتعاون أنغامي مع شبكة MBC ضمن برنامج “سهرانين معاكم بالبيت” التلفزيوني والذي يُبثّ يوميًا مباشرةً على قناة MBC1.

على مدى ساعة ونصف الساعة، يتابع المشاهدون فقراتٍ عدة، منها لقاءات مع نجوم العالم العربي من داخل منازلهم إضافةً إلى المسابقات، أما الفقرات الموسيقية مع أبرز الفنانين العرب فيُشرف عليها فريق أنغامي ويقدّم خلالها الفنانون أشهر أغانيهم بتوزيع جديد برفقة مجموعة 8e Art الموسيقية من خلال تقنية الفيديو.

البرنامج من تقديم النجمة سيرين عبد النور والنجم أحمد فهمي. وإليكم روابط بعض الفيديوهات:

https://play.anghami.com/video/74749082

https://play.anghami.com/video/74901723

أنغامي تتمنّى للجميع الأمان والصحّة خلال شهر رمضان الفضيل